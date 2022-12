Puglia: approvato lo schema di Convenzione tra Regione e Università degli Studi di Bari per l’attivazione del Dipartimento Biomedico jonico a Taranto

BARI - Su questa importante notizia, già me ne occupai, nel lontano 2018, quando rivestivo il ruolo di assessore regionale allo sviluppo economico e in sinergia con il Presidente Emiliano, il Rettore Bronzini, l'ex Preside della Facoltà di medicina, il dottor Tino Gesualdo, l'assessore regionale Sebastiano Leo e il sindaco di Taranto Rinaldo Melucci, andammo personalmente al Ministero a Roma per difendere l'istituzione di questo dipartimento biomedico con l'obiettivo di potenziare il corso di Medicina e Chirurgia di Taranto. Così Cosimo Borraccino Consigliere del Presidente della Regione Puglia e attuazione del Piano Taranto.Adesso con questo dipartimento - prosegue -, cui sono stati finanziati, per il prossimo triennio,1 milione e mezzo di euro (500.000€ all'anno) rafforzeremo la presenza di questa università a Taranto che si concretizzerà ancora di più con i nuovi locali che saranno costruiti su iniziativa dal commissario straordinario dell'Azienda ospedaliera , l'onorevole Michele Pelillo, all'interno del costruendo del nuovo ospedale San Cataldo. Quindi grande spazi per i corsi agli studenti del corso di medicina ma anche costituire un gruppo di professionisti sanitari per valorizzare e potenziare la ricerca scientifica, conclude Borraccino.