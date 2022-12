Serie C: Taranto vince, ko Monopoli e Andria

L’Andria perde 1-0 al “Partenio-Lombardi” con l’Avellino e rimane terzultima a 15 punti. La gara si è giocata a porte chiuse per gli incidenti di Foggia-Avellino. Nel posticipo oggi alle 20,30 il Foggia cerca la vittoria allo “Zaccheria” con la solitaria capolista Catanzaro per confermarsi in zona play off. La partita si disputa a porte chiuse per gli incidenti di Foggia-Avellino.

- Nella diciottesima giornata di andata del Girone C di Serie C il Cerignola perde 1-0 al “Francioni” col Latina ed è sesto con 24 punti. Il Monopoli perde 2-1 al “Veneziani” col Pescara, resta a 22 punti e viene superato di un punto dal Taranto. Gli jonici vincono 1-0 allo “Jacovone” col Monterosi e con 23 punti riescono ad avere una continuità di risultati. La Virtus Francavilla Fontana perde 2-1 al “Curcio” col Picerno ed è quartultima con 19 punti.