Basket: l'Happy Casa Brindisi vince 83-66 a Trieste

Terzo quarto, Reed 41-34 per i pugliesi. Perkins, 46-39. Riismaa, il Brindisi trionfa 58-51. Quarto quarto, Reed 64- 51 per i pugliesi. Mascolo e Reed, 70-56. Perkins, l’ Happy Casa vince questo quarto e 83-66 tutta la partita. Migliori marcatori, nei pugliesi Perkins 24 punti e Mascolo 14. Nel Trieste Gaines 18 punti e Davis 13. Nell’undicesima giornata di andata l’ Happy Casa Brindisi

Nella decima giornata di andata di A/1 di basket maschile l’ Happy Casa Brindisi vince 83-66 fuori casa col Trieste. Primo quarto, Burnell 3-0 per i pugliesi. Gaines, 11-3 per i friulani. Ruzzier e Gaines, il Trieste prevale 20-16. Secondo quarto, Burnell 21-20 per i pugliesi. Perkins, il Brindisi si impone 39-34.