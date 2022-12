Taranto, dà in escandescenza dopo le dimissioni dall’ospedale: arrestato 24enne

TARANTO - Momenti di paura ieri al Pronto soccorso del Santissima Annunziata di Taranto. Con le accuse di oltraggio, resistenza e violenza a pubblico ufficiale, interruzione di pubblico servizio o di servizio di pubblica necessità è stato arrestato un 24enne di Taranto che ha dato in escandescenza all’interno della struttura. I fatti sono avvenuti la notte scorsa.Dopo essere stato visitato il 24enne non ha accettato le dimissioni e ha preteso di essere ricoverato per tutta la notte. Al rifiuto ha iniziato a inveire contro il personale sanitario e gli addetti alla vigilanza, costretti poi a chiamare la Polizia. Alla vista degli agenti il 24enne si è agitato ancora di più.Secondo le indagini la stessa mattina il giovane era stato denunciato per inosservanza di provvedimenti amministrativi emessi dal Questore di Taranto. L'uomo è stato arrestato e condotto in carcere.