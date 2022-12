Tennis, Limoges: Lucia Bronzetti eliminata in semifinale





La Tauson fa la differenza in positivo con i top spin. E’ molto efficace con le demi volèe. Nella prima semifinale l’ucraina Anhelina Kalinina prevale 7-5 6-4 con la russa Ana Blinkova. La Kalinina è abbastanza precisa da fondo campo. Imprendibili i suoi passanti incrociati e i pallonetti.

Nella seconda semifinale del torneo WTA 125 di Limoges in Francia sul cemento al coperto di tennis donne Lucia Bronzetti eliminata 6-3 7-5 dalla danese Clara Tauson. La tennista riminese riesce a opporsi col servizio ma non basta per superare la danese.