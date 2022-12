Trinitapoli, l'ex sindaco Losapio non è più candidabile

Il Tribunale di Foggia si è pronunciato sull’incandidabilità dell’ex primo cittadino di Trinitapoli Emanuele Losapio alle elezioni per la Camera dei Deputati, per il Senato della Repubblica e per il Parlamento Europeo nonché alle elezioni amministrative regionali, provinciali e comunali.Nello stesso tempo il Tribunale rigetta la domanda di incandidabilità proposta nei confronti degli ex assessori della stessa giunta Roberto Di Feo e Maria Grazia Iannella. Pertanto l’ex Losapio viene condannato anche al pagamento delle spese di giudizio che liquida in Euro 4.327,70.