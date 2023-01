Accordo di programma per Taranto, Azione: “Bene sindaco Melucci. Tenga duro e non si faccia condizionare da incompetenza 5S e giochi di potere”

TARANTO - “Il sindaco Melucci tenga duro sull’accordo di programma per Taranto. Non si faccia condizionare o ricattare dall’incompetenza priva di cultura di governo e dai giochi di potere esterni ed estranei agli interessi di Taranto. Così facendo avrà il nostro sostegno.” Lo dichiarano i consiglieri regionali di Azione, Fabiano Amati, Sergio Clemente e Ruggiero Mennea, e la commissaria provinciale di Taranto di Azione Angelita Salamina.“L’amministrazione pubblica - proseguono i consiglieri di Azione - è un luogo dove si governano i problemi, definendo le soluzioni. In questo consiste l’attitudine al governo. L’accordo di programma per Taranto è un punto importante su questo percorso e risulta intollerabile qualsiasi interferenza fondata sul finto merito, proponendo cioè cose impossibili a farsi, per agevolare il miglior posizionamento politico sulla scacchiera del potere, così come spesso capita di fare ai Cinquestelle e al loro testimonial in funzione anti-PD Michele Emiliano. Bene ha fatto il sindaco Melucci a prendere tempestivamente le distanze da simili atteggiamenti inutilmente distruttivi, infischiandosene di ogni conseguenza politicista. E bene farà se eviterà di farsi trascinare in tentativi di riconciliazione portati avanti da draghi sputafuoco travestiti da pompieri. Noi sosterremo Melucci e tutti gli amministratori pubblici impegnati su ragionevoli ipotesi di nuovo sviluppo industriale di Taranto, fondati sulla tecnologia ambientalista foriera di salute e sul lavoro”.