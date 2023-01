Bari, al Teatro Abeliano ‘Amici’ con Gabriele Pizzurro e Pietro Sparvoli e La partecipazione in loco di Antonella Liso

BARI - Il 29 gennaio 2023 alle ore 18:00 in occasione della ricorrenza della giornata della memoria e a nove anni dalla morte di Arnoldo Foà, sarà messo in scena al Teatro Abeliano di Bari lo spettacolo “Amici” diretto da Luca Pizzurro voce narrante Arnoldo Foà.La storia è tratta dall’omonimo romanzo “L’Amico ritrovato” di Fred Ulhman, ambientato nella Stoccarda nazista del 1932 ed è incentrato sulla grande amicizia di due ragazzi adolescenti: Hans un ragazzo ebreo, interpretato da Gabriele Pizzurro e Kornadin, un ragazzo tedesco, di antica stirpe ariana, interpretato da Pietro Sparvoli.Luca Pizzurro dirige questo spettacolo con totale maestria e professionalità regalando allo spettatore un finale a sorpresa, imprevedibile, trasmettendo una commozione profondissima.La voce fuori campo è quella di una persona ormai anziana, che racconta il suo ricordo, la nostalgia di una giovinezza tradita; come in un puzzle scomposto, dove tutti i pezzi man mano torneranno al loro posto, attraverso la musica, le canzoni e le immagini, fino ad arrivare ad avere un quadro chiaro di un mondo che, nella sua essenza, sfortunatamente, ancora non è del tutto lontano da noi.Un modo diverso per onorare il “Giorno della Memoria”, e che regala uno spiraglio di speranza, perché è possibile credere che i “figli” possano ricomporre ciò che i “padri” hanno diviso.Si tratta di uno spettacolo di grande valore sociale, di una rappresentazione artistica unica ed irripetibile, che emozionerà ma, allo stesso tempo, farà riflettere.Grande interpretazione di Gabriele Pizzurro protagonista del film diretto da Beppe Fiorello “Stranizza d’amuri”, liberamente ispirato a un fatto vero di cronaca nera avvenuto in Sicilia negli anni 80, in uscita a Febbraio 2023 e di Pietro Sparvoli principalmente noto per il ruolo di Mirko Valenti. In loco anche la partecipazione di Antonella Liso, attrice afferente al Gruppo Abeliano.I biglietti sono disponibili al Botteghino e online:https://www.vivaticket.com/it/Ticket/amici/200028#teatroabeliano #MiC #bari #weareinpuglia #spettacolo