Ambiente: la Via della Felicità ripulisce il Parco dell’Umanità a Barletta

BARLETTA - Anche questa domenica mattina i volontari de La Via della Felicità di Barletta si sono incontrati: questa volta hanno deciso di ripulire il Parco dell’Umanità di Barletta.Il gruppo di cittadini si è dedicato alla raccolta dei rifiuti abbandonati sulle aiuole del parco e vicino a scivoli e altalene.Sono state raccolte per la maggior parte microplastiche ma anche cartacce, lattine e mozziconi.Il gruppo ormai da anni porta avanti questa iniziativa e vuole esortare ogni cittadino a partecipare, in quanto con poco impegno, di molti, si possono davvero cambiare le sorti del nostro ambiente.I volontari, venendo fermati da alcuni passanti, hanno consegnato anche la copia gratuita dell’opuscolo La Via della Felicità: una guida al buon senso scritta dall’umanitario L. Ron Hubbard, che dà 21 consigli per una vita migliore e più felice. Il gruppo ha ricevuto molti complimenti per l’opera di volontariato e qualcuno ha dato la sua disponibilità per le prossime iniziative.Le attività vengono tenute settimanalmente la domenica mattina in un posto diverso della città.Chi desidera partecipare può chiamare il numero 348.952.1945 (Ignazio) o può scrivere a laviadellafelicitabarletta@gmail.com .