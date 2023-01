Bari, crollo in casolare abbandonato: danneggiate auto

BARI - Momenti di paura a Bari in un casolare abbandonato tra via Cimmarrusti e via Pietrocola, vicino al Purgatorio e all'auditorium Rota. Durante i lavori di bonifica è crollato un muro già pericolante, anche a causa del recente incendio e delle incessanti piogge degli scorsi giorni. Nessuno è rimasto ferito. Danni invece a due auto parcheggiate. Ad intervenire sul posto la polizia locale e i vigili del fuoco.La strada è stata transennata per consentire la rimozione delle macerie. Il teatro è attualmente senza elettricità perché i cavi sulla strada sono stati tagliati. La fatiscente struttura era occupata da alcuni senzatetto, che erano rimasti all'interno nonostante fossero stati sgomberati dopo l'incendio ma fortunatamente non sono rimasti feriti nel crollo.