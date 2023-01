Bitritto, scoppia un incendio in una pizzeria: guardie giurate allertano Vigili del Fuoco

BITRITTO (BA) - Sventato incendio in una pizzeria di Bitritto. Ieri notte, intorno all’1:30, le Guardie Giurate Sicuritalia Ivri hanno segnalato ai Vigili del Fuoco un rogo che divampava all’interno del locale, e che stava interessando anche la facciata principale con la porta di ingresso. I Vigili del Fuoco, prontamente accorsi sul posto, hanno domato le fiamme, evitando che le stesse si propagassero anche nelle strutture adiacenti.

Da una prima ricostruzione non si esclude l’origine dolosa dell’incendio. Le Forze dell’Ordine, giunte in loco dopo pochi minuti, hanno infatti rinvenuto una tanica di benzina. La struttura della pizzeria ha subito danni rilevanti, mentre non si segnalano feriti né problematiche ad altre attività, automobili o altri mezzi. In corso gli accertamenti.