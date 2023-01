E' morto Vito Chimenti, l'attaccante della 'bicicletta'

Nato a Bari il 9 dicembre 1953, ha vestito le maglie di Matera, Lazio, Lecco e Salernitana prima di esplodere nel Palermo in Serie B e giocare in Serie A con Catanzaro, Pistoiese e Avellino (nel maggiore torneo nazionale collezionò 77 presenze e realizzò 13 reti). Chimenti inventò la "bicicletta", dribbling con con cui alzava la palla di tacco sopra la testa, saltando il difensore il difensore in corsa.





Concluse la carriera di calciatore nel Taranto in Serie C nel 1985, intraprese quella da allenatore. Fece parte degli staff tecnici di Salernitana, Foggia, Messina, Matera, Lanciano, Rimini e Virtus Casarano. Era lo zio di Antonio Chimenti, ex portiere di Lecce, Juventus e Cagliari.

- Lutto per il calcio meridionale ed in particolare per quello pugliese e lucano. E' morto nel pomeriggio di domenica 29 gennaio 2023, all'età di 69 anni, Vito Chimenti. L'ex attaccante ha accusato un malore negli spogliatoi del campo sportivo di Pomarico (Matera), prima della partita di Eccellenza lucana Pomarico-Real Senise, che poi non è stata disputata. Chimenti che era allenatore dell'Under 19 del Pomarico, è stato soccorso dagli operatori del 118, che hanno tentato di rianimarlo, ma senza successo.