Gruppo Forza Italia: "Centrosinistra blocca attività regionale per lotte di potere"

BARI - “Liste d’attesa e servizi sanitari, disoccupazione, precariato, rifiuti, crisi industriali: sono solo alcuni dei temi che dovrebbero interrogare un governo regionale ed una maggioranza, ma in Puglia assistiamo ad uno spettacolo tragicomico dove l’unico lessico utilizzato è il politichese e l’unico progresso che si persegue è quello della conquista di strapuntini di potere". Così i consiglieri regionali di Forza Italia Paride Mazzotta, Napoleone Cera, Paolo Dell’Erba e Massimiliano Di Cuia."L’emendamento pro o contro Decaro sul termine della legislatura, lotte intestine per il congresso del Pd… il centrosinistra non parla d’altro - prosegue la nota -. In più, da giorni si sussegue il dibattito sulla definizione ‘chirurgica’ dei perimetri della maggioranza: un confronto (o scontro) proteso non al rafforzamento dell’azione della Giunta, ma strumentale per liquidare in fretta i loro (ex) colleghi di coalizione dagli incarichi istituzionali ricoperti. E liberare, quindi, altre poltrone. Tradotto: l’attività della Regione è bloccata dalle lotte del potere per il potere e nulla si sta facendo per imprimere un altro significato a questa legislatura che abbia al centro i problemi dei cittadini”.