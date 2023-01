Guida in stato di ebbrezza: i carabinieri di Barletta in campo per prevenire gli incidenti stradali

BARLETTA (BT) - Nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di pattugliamento, allo scopo di garantire la sicurezza dei cittadini, in particolar modo quella stradale, solo nell’ultima settimana i Carabinieri della Compagnia di Barletta hanno effettuato numerosi posti di controllo nel centro storico della città, in particolare nella zona della Stazione ferroviaria e nella zona 167.Durante il servizio, gli operanti hanno identificato oltre 70 persone ed effettuato accertamenti su più di 40 veicoli, elevando sanzioni amministrative in violazione delle norme del Codice della Strada, per un importo complessivo di oltre 3.000 euro.In particolare sono state sequestrate amministrativamente 3 autovetture poiché prive di polizza assicurativa ed è stata ritirata una patente per l’utilizzo del telefono cellulare durante la guida.Contestualmente sono state svolte alcune perquisizioni finalizzate alla ricerca di sostanze stupefacenti, in particolare negli esercizi commerciali maggiormente frequentati da giovani e giovanissimi, nonché numerosi controlli agli arrestati domiciliari. Sono stati potenziati altresì i controlli sulle vie e arterie ad alta percorrenza, durante i quali le “gazzelle” della Sezione Radiomobile di Barletta, reparto dedicato principalmente al primo intervento, unitamente ai militari della Stazione di Barletta, hanno intensificato i controlli contro la guida in stato di ebbrezza, fenomeno di particolare rilevanza soprattutto negli ultimi anni, nei quali è cresciuto il numero di vittime della strada a causa della guida sotto effetto di alcool e droghe.Durante il servizio i militari dell’Arma hanno elevato sanzioni per un importo complessivo superiore ai 1000 euro ad oltre 3 conducenti, che sottoposti ad accertamenti per la misurazione del quantitativo di alcol nel sangue mediante alcoltest, hanno mostrato valori superiori al limite consentito dalla legge, e contestualmente hanno proceduto al ritiro delle patenti di guida per la successiva sospensione e al sequestro dei loro autoveicoli.L’intervento mirato dell’Arma - come di consueto - è stato orientato anche a diffondere una cultura del rispetto reciproco e in materia di sicurezza stradale. L’attività preventiva condotta dai Carabinieri di Barletta è stata quindi soprattutto orientata a sensibilizzare giovani, giovanissimi e adulti sulle gravi conseguenze, talvolta fatali, che questo atteggiamento scarsamente responsabile può comportare per l’incolumità propria e degli altri utenti della strada.