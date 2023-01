Lecce, falsificavano esami del sangue: a processo un tecnico e 3 biologi

MAGLIE (LE) - Alteravano e falsificavano con sistematicità esami diagnostici e del sangue. E' quanto accaduto in un laboratorio di analisi di Maglie (Le) da dicembre del 2018 a dicembre del 2019. Provvidenziale la denuncia dell'accaduto da parte di un ex dipendente, che ha fatto così partire le verifiche.Nel complesso, secondo le verifiche dei Nas, i referti modificati sono stati 425. Quattro dipendenti, una tecnica di laboratorio, residente a Muro Leccese oltre a tre biologi uno di Botrugno e due di Sogliano Cavour, sono finiti sotto inchiesta.Le accuse sono di inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità e falso ideologico in certificati. Il titolare del centro diagnostico non compare nel decreto di citazione perché ha patteggiato 10 mesi di reclusione beneficiando della sospensione della pena e della non menzione.Il processo avrà inizio il 5 ottobre del 2023 dinanzi al giudice monocratico della seconda Sezione penale del Tribunale di Lecce.