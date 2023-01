Locorotondo, comunicato congiunto dei sindaci dell'area metropolitana

LOCOROTONDO (BA) - "Si comunica che a causa di problemi agli impianti di conferimento rifiuti non imputabili alla nostra responsabilità, in queste ore la raccolta porta a porta potrebbe subire disagi". Lo si apprende in una nota del Comune di Locorotondo."Alla luce di quanto sopra rappresentato - prosegue la nota -, si evidenzia che il permanere di tale situazione determinerà inevitabilmente delle criticità nei prossimi giorni per la raccolta di tutte le tipologie di rifiuto. Rivolgiamo quindi a tutti i nostri concittadini un accorato invito alla collaborazione evitando, ove possibile e non strettamente necessario, di conferire giornalmente i rifiuti all’esterno delle proprie abitazioni. Vi terremo prontamente aggiornati sulla situazione."