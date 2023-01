Manfredonia, la 13^ edizione della Coppa Puglia di biliardo avrà la direzione gare del trinitapolese Mimmo Putignano

Grande soddisfazione per Mimmo insegnante in pensione, da parecchi anni arbitro e direttore di gare nazionali del biliardo, una grande soddisfazione per il direttore di gara casalino che ha già partecipato in diverse competizioni nazionali. Ricordiamo la sua esperienza quando ha diretto la finalissima del 42° gran premio di goriziana a Saint Vincent andata in onda in diretta su RaiSport.





"Per me è un grande onore assumere la direzione arbitrale di questa competizione della Coppa Puglia a Manfredonia".

- Sarà Domenico Putignano, detto Mimmo, che assumerà la direzione di gara della 13ma edizione della Coppa Puglia di biliardo quarta prova che si terrà a Manfredonia dal 16 al 21 gennaio 2023 organizzato dalla Federazione Italiana Biliardo sportivo del Comitato Regionale di Puglia e Basilicata.