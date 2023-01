Mario Contino, scrittore e ricercatore italiano con la passione per il mistero

LECCE - Da quando il mondo è mondo sono sempre esistite persone appassionate di esoterismo, occultismo e in generale di misteri e leggende che saturano il folklore internazionale. Mario Contino non è semplicemente un appassionato delle tematiche sopra citate, è un vero e proprio studioso che vanta decine di pubblicazioni librarie e collaborazioni con riviste di rilevanza nazionale, oltre che ospitate in trasmissioni televisive e radiofoniche per le principali emittenti nazionali come RAI, Mediaset ecc..Di origini campane (Agropoli 1986), Contino vive in Puglia sin dall'età di 7 anni, regione che ha saputo dare lustro alle sue passioni e che lo ha ulteriormente incoraggiato a seguire i suoi interessi spinto dal ricco folklore regionale colmo di castelli infestati, simbolismi esoterici, miti e leggende. La sua attività letteraria, in costante evoluzione, vanta saggi, romanzi e raccolte poetiche, mentre la sua opera di divulgazione per ciò che concerne le tematiche legate al mistero, si esplicita in collaborazioni con riviste dal calibro di Mistero Magazine, Sirio, e numerose altre riviste e giornali.Le sue pubblicazioni librarie, aggiornate a Gennaio 2023 sono le seguenti:(2013) – Ghost Hunting, tra scienza e leggende. Manuale del vero ghost hunter. Uno Editori. (2014) – Puglia Misteri & Leggende. Artebaria Edizioni. (2015) – Manifestazioni spiritiche; Testimonianze – Studi – Ipotesi. Risveglio Edizioni. (2016) – Sagato, il risveglio di un drago. Augh Edizioni. (2017) – Il segreto tra le rime. FaLvision Edizioni. (2018) – Folletti e Fate d’Italia; Trattato sugli spiriti della natura nel folklore italiano. Uno Editori. (2018) – Un’avvelenata per la Puglia. AmazonKindle. (2018) – Puglia Folk – tra mite e leggende. IQdB edizioni. (2019) – 100 poesie del ribelle. Pedrazzi editore. (2020) – Puglia Misteri & Leggende (nuova edizione). Artebaria Edizioni. (2020) – Il diavolo e la stregoneria in Puglia. Artebaria Edizioni. (2021) – La morte umanizzata – shinigami e tristi mietitori. IQdB edizioni (2022) – 2021 Gli Ufo sono reali. Intermedia Edizioni.Si evince che Mario Contino, oltre ad essere definito a buon titolo “Lo scrittore del mistero”, è un autore poliedrico capace di esprimersi con numerosi stili di scrittura, con un linguaggio che si adatta perfettamente al messaggio che vuole trasmettere e al target di riferimento. Contino gestisce altresì il canale Youtube “Universo del Mistero” che prende il nome dal primo portale web utilizzato dallo studioso per interfacciarsi con altri utenti che condividevano la sua stessa passione, e che ai tempi dei forum era tra i più visitati in assoluto sulla storica piattaforma forumcommunity.Sempre con il medesimo nome (Universo Del Mistero) è nota la collana editoriale che lo studioso gestisce per la casa editrice pugliese “I Quaderni del Bardo Edizioni” di Stefano Donno. Attualmente Mario Contino è uno dei pochi studiosi italiani nell'ambito dell'esoterismo, in generale di tutte quelle materie che si occupano di misteri e arcani segreti, dal ghost hunting all'ufologia, dall'antropologia religiosa al simbolismo alchemico. A differenza di molti personaggi televisivi, Contino non si spende in inutili battibecchi, non è infatti suo interesse convincere gli altri o fare proselitismo, egli segue semplicemente le sue passioni divulgando il suo sapere a quanti sono disposti ad accettarlo, magari mettendo in discussione verità universalmente accettate.