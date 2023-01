Martina Franca, trovato in casa 86enne: era morto da tempo





Il decesso risalirebbe alla metà del mese scorso o forse anche prima, ma il ritrovamento risale solo a poche ore fa. Un vicino ha dato l'allarme e il cattivo odore molto intenso che proveniva dalla casa.



Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, il decesso è avvenuto per morte naturale. La vittima viveva sola da tempo, i suoi parenti non abitano a Martina Franca e nessuno ha dato l'allarme.



I funerali si svolgeranno nelle prossime ore nella Basilica di San Martino.

MARTINA FRANCA (TA) - Il corpo di Vitantonio D'Ignazio, 86 anni, artigiano fornaio in pensione, è stato ritrovato in evidente stato di decomposizione nel suo appartamento al terzo piano di un palazzo di via De Gasperi a Martina Franca.