Serie A: il Lecce sfida la Lazio al Via del Mare

- Dopo la sosta per i Mondiali del Qatar 2022 ritornerà domani la Serie A con la sedicesima giornata di andata. Il Lecce sfiderà alle 16,30 al “Via del Mare” la Lazio. Per i salentini sarà una partita molto difficile.

La Lazio cercherà un successo per confermarsi al quarto posto. I giallorossi pugliesi dovranno vincere per fare un passo in avanti importante nella corsa verso la salvezza. Nel Lecce l’allenatore Marco Baroni dovrà rinunciare a Dermaku e Helgason infortunati. Esterni Gonzalez e Hjulmand.

Regista Strefezza. In attacco Colombo e Di Francesco. Nella Lazio il tecnico Maurizio Sarri non avrà a disposizione Cataldi e Luis Alberto per problemi muscolari. Sulle fasce Milinkovic Savic e Vecino. Trequartista Felipe Anderson. In avanti Immobile e Zaccagni. Arbitrerà Livio Marinelli della sezione di Tivoli in provincia di Roma.