Peppino Pastore, oggi in programma un memorial a lui dedicato

TRANI (BT) - Questo pomeriggio a partire dalle 15:30 presso il Pala Assi di Trani si terrà il Secondo Memorial dedicato a Peppino Pastore, patron di Lavinia Group e scomparso quattro anni fa. Ad organizzare l'evento l'Adriatica Trani, realtà in cui la grande famiglia Lavinia crede tantissimo.Imprenditore e punto di riferimento del settore della ristorazione, Pastore è stato un vero precursore della ristorazione con stile e della movida elegante sul lungomare di Trani, città in cui ha condotto negli anni una serie di attività in locali come il famoso "Linda". Originario di Andria, la sua prima esperienza si è svolta a Milano, tra alberghi e ristoranti. Tornato in Puglia, negli anni '70 avvia la sua attività imprenditoriale proprio ad Andria, dove gestisce il noto ristoclub "Max B", conosciuto anche come "il circolo dei galantuomini".L'evento si dividerà in due fasi: nella prima, alle 15:30, spazio al settore giovanile sulle tavole del Pala Assi. Alle 17:30 poi spazio all'amichevole di lusso contro Brio Lingerie Cerignola.Un pomeriggio all'insegna della pallavolo e del ricordo dunque, dedicata ad un grande imprenditore. Appuntamento alle ore 15:30 al Pala Assi, ingresso gratuito.