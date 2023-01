SAMMICHELE DI BARI - Questo pomeriggio si è consumato un dramma alle porte di Sammichele di Bari (Ba). A farne le spese di un centauro, morto in seguito a un incidente tra una moto e un camion. La vittima, un 57enne, è deceduta durante il trasporto in ospedale. Le sue condizioni sono apparse subito critiche e i medici non hanno potuto fare altro che accertarne la morte.