Serie C: Pescara-Foggia domani alle 14,30 in Diretta Tv su Antenna Sud

via Calcio Foggia 1920 fb





I rossoneri pugliesi dovranno vincere per rimanere in zona play off. Nel Foggia esterni Schenetti e Petermann. Regista Frigerio. In attacco Ogunseye e Costa. Nel Pescara sulle fasce Aloi e Mora. Trequartista Kolaj. In avanti Cuppone e Tupta. Arbitrerà Mario Perri della sezione di Roma.

Pescara-Foggia della ventitreesima giornata del girone C di Serie C sarà trasmessa in diretta Tv domani alle 14,30 su Antenna Sud, Canale 14 del digitale terrestre. Per i dauni sarà una partita insidiosa. Gli abruzzesi cercheranno un successo per confermarsi al terzo posto.