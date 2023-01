Basket, Happy Casa Brindisi: Comeg nuovo Silver Sponsor

Coleg ha sede a Molfetta Taranto Lecce e a Brindisi nella zona industriale. Si occupa anche di ricambi e meccanici specializzati post vendita e della distribuzione e noleggio delle macchine edili. La titolare è la dottoressa Isa Grieco che ha raggiunto l’accordo con il direttore commerciale della squadra pugliese Andrea Fanigliulo. Garantirà un sostegno economico importante in questa stagione di basket all’ Happy Casa Brindisi.

In A/1 di basket maschile nell’ Happy Casa Brindisi Comeg è il nuovo Silver Sponsor. Il contratto scadrà il 30 Giugno 2023. L’azienda è specializzata nella vendita e noleggio di macchine movimento terra e sollevamento. Comeg è distributore al Sud per la Calabria la Puglia e la Basilicata di marchi importanti del mercato mondiale come Mantinou Atlas Copco Mosa e Fiori Hemmer.