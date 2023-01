Tony Hadley, 'sold out' annunciato a Taranto

ph Aurelio Castellaneta

TARANTO - Tony Hadley, “tutto esaurito” da settimane. Come in occasione degli altri suoi altri concerti tarantini (Natale 2015, novembre 2018), sempre promossi dall’ICO Magna Grecia, anche in questa occasione l’ex cantante degli Spandau Ballet ha fatto centro nel cuore dei tarantini. Hadley lunedì 30 gennaio al teatro Orfeo di Taranto interpreterà classici del suo repertorio e cover iconiche. Anche in questa occasione il grande artista inglese sarà accompagnato dall’Orchestra della Magna Grecia diretta dal Maestro Piero Romano. Inizio ore 21.00.Hadley eseguirà brani ripresi dal periodo con gli Spandau Ballet, riservando spazio a classici e cover iconiche. Il concerto celebrerà una delle voci più autorevoli del pop che ha visto gli esordi del cosiddetto movimento del New Romantic, interpretando negli anni brani oramai classici degli Spandau Ballet: l’epica “Through the Barricades”, numero uno internazionale, “True” e “Gold”, tanto per citare alcuni hit mondiali.La Stagione Eventi musicali 2022-2023, con la direzione artistica del Maestro Piero Romano, è organizzata dall’ICO Magna Grecia in collaborazione con il Comune di Taranto, e con il patrocinio del Ministero della Cultura e la Regione Puglia, il sostegno di BCC San Marzano di San Giuseppe, Teleperformance, Varvaglione Vini, Programma Sviluppo, Caffè Ninfole, Kyma Mobilità, Baux Cucine e Comes.Tony Hadley è reduce dalla celebrazione dei suoi quarant’anni di carriera con il “40th Anniversary Tour”, che ha toccato ottanta città in tutto il mondo: Regno Unito, Italia, Australia, Nuova Zelanda, Giappone e Filippine. Quarant’anni di carriera segnati prima con la sua ex band Spandau Ballet e, in seguito, da solista accompagnato dal suo gruppo The Fabolous TH Band.Come solista Tony Hadley ha tenuto concerti in tutto il mondo, tanto con la sua band che con gruppi swing e grandi orchestre. Nel 2005 si è guadagnato il premio Gold Badge dalla British Academy of Composers and Songwriters; nel 2007 ha sedotto i suoi fan apparendo con grande successo nel musical “Chicago” interpretando il ruolo di Billy Flynn.“Talking To The Moon”, uno dei suoi album da studio, è stato riconosciuto album della settimana su Radio BBC2, e il primo singolo “Tonight Belongs To Us” Singolo della settimana. Stesso successo riservato per “Obvious’, brano pubblicato nel 2021 e scritto con Mick Lister, anch’esso finito felicemente nella top playlist di BBC2.Fra i riconoscimenti attribuiti a Tony Hadley, l’onorificenza “Queen’s New Year’s Honours List” per il suo impegno benefico nei confronti del Shooting Star Children’s Hospice.Intanto venerdì sera, sempre nel teatro Orfeo di Taranto, il progetto musicale-divulgativo, a cura dell’Orchestra della Magna Grecia ha registrato grande successo. Grande partecipazione all’evento “fuori onda” rispetto alla Trentesima stagione di eventi dell’Orchestra della Magna Grecia, come sottolineato dal palco dal Maestro Piero Romano. “Afro American Sound” è un progetto realizzato in collaborazione con il Comune di Taranto, il Ministero della Cultura e la Regione Puglia. Quello di venerdì è stato il secondo dei tre appuntamenti che intendono raccontare la storia della black music afroamericana. Arrangiamenti originali per brass, band e voce, con interventi esplicativi fra le varie esecuzioni musicali. Fra i brani eseguiti: “Soul Man”, “Tainted Love”, “Brown-sugar”, “On and on”, “A natural Woman”, “Back to Black”, “Dancing in the street”, “Respect”, “Ain’t no mountain high enough”, “Lean on me”, “Piece of my heart”. Applausi per l’Orchestra della Magna Grecia diretta dal Maestro Michele Corcella, Awa Fall (voce) e Gaetano Partipilo (sax). Interventi, anche questi sottolineati da applausi, a cura del critico Pierfrancesco Pacoda.Orchestra Magna Grecia – Taranto, via Ciro Giovinazzi 28 (392.9199935). Sito: orchestramagnagrecia.it