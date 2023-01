Ucraina, card. Zuppi: “Il dialogo unico modo per mettere fine alla guerra”

ROMA - “Dobbiamo insistere in tutti i modi affinché si spinga verso il dialogo, è l’unico modo per terminare la guerra e porre fine a un conflitto terribile”. Lo ha detto il presidente della Cei, il card. Matteo Zuppi, ospite di Tv2000 durante il programma ‘Di Buon mattino’, in merito al conflitto in Ucraina.“Non essere riusciti a fare nemmeno tre giorni di tregua per il Natale – ha aggiunto il card. Zuppi - mi interroga molto”. “La guerra – ha ribadito il card. Zuppi - è una vera distruzione umana. Dobbiamo insistere nella preghiera e spingere in tutti i modi possibili verso il dialogo”.“La pace – ha sottolineato il card. Zuppi ospite di Tv2000 - comincia dalle ‘scuole della pace’ e dal combattere l’odio. Bisogna sentirsi parte di un popolo più grande. Tutti noi siamo artefici di pace e tutti possiamo contribuire al disinquinare un’area che è oggettivamente tanto carica di aggressività, violenza, pregiudizio e odio”.