Bisceglie, forum sul futuro della sanità con il senatore Boccia e l’assessore Palese

BISCEGLIE (BT) - Un significativo momento di riflessione e discussione, promosso volutamente nei primi giorni del nuovo anno, riguardo gli sviluppi, gli scenari e le opportunità di crescita e trasformazione dell’offerta sanitaria a Bisceglie.“La sanità che cambia con il Pnrr” è il titolo del forum organizzato dal circolo cittadino del Partito Democratico e da Lab 23-Progetti in Comune con la partecipazione del senatore dem Francesco Boccia, dell’assessore regionale alle politiche della salute Rocco Palese e del Direttore Generale dell’Asl Bt Tiziana Dimatteo. Il confronto su idee e temi sarà moderato da Vittorio Fata, candidato sindaco della coalizione “Davvero Bisceglie”. Prevista la partecipazione di rappresentanti delle aziende attive nel comparto sanitario e dei referenti delle organizzazioni sindacali.L’evento, aperto a tutta la cittadinanza, è in programma mercoledì 11 gennaio, alle ore 17, nella sala convegni dell’Hotel Salsello di via Vito Siciliani a Bisceglie e costituisce un passaggio cruciale del dibattito circa il futuro della sanità in città e sul territorio, alla luce delle rilevanti novità che si prospettano soprattutto a proposito dell’ospedale “Vittorio Emanuele II” di Bisceglie e della nuova struttura in divenire al confine con Molfetta che sarà a servizio di un territorio ancora più vasto.Il Partito Democratico e la coalizione “Davvero Bisceglie”, ancora una volta, mettono al centro le istanze dei cittadini biscegliesi e agisce nel concreto per garantire un dialogo utile ed efficace con le istituzioni.