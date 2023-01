Ugento, esplode bombola: ustionato 45enne

UGENTO (LE) - Una persona è rimasta ferita in un'esplosione avvenuta a Ugento in una casa di campagna in contrada Sant'Anna a seguito di una fuga di gas causata dal malfunzionamento di una bombola.Il proprietario della casa, un uomo di 45 anni, è rimasto ustionato cercando di spegnere le fiamme seguite all'esplosione.Ad intervenire sul posto i vigili del fuoco di Gallipoli con un'autocisterna. A causa delle ustioni riportate, l'uomo è stato portato dal personale del 118 all'ospedale Perrino di Brindisi.