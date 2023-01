Va in Calabria e scompare: forse Francesco sarebbe stato avvistato l'8 gennaio

BARI - E' ancora giallo sulla scomparsa del 31enne di Casamassima, Francesco Iacovelli. Si sono perse le sue tracce il 5 gennaio, ma alcuni testimoni raccontano di aver visto la mattina dell'8 gennaio un giovane con accento barese, alto con barba lunga, in stato confusionale in un bar del comune di Santa Maria del Cedro , a pochi chilometri da San Nicola Arcella, paese del cosentino dove è stata ritrovata la sua auto, una Volvo V70. Le telecamere in zona non funzionano ed è una circostanza che complica il lavoro degli inquirenti, composti da vigili del fuoco, soccorso alpino e speleologico, protezione civile, unità cinofile e forze dell'ordine.Secondo la denuncia sporta dai parenti, lo stesso Francesco il 5 gennaio avrebbe detto loro di voler trascorrere qualche ora a Praia al Mare, ma poi di lui si sono perse le tracce. Il presunto avvistamento sarebbe avvenuto l'8 mattina. Il giovane era ben vestito ed era stato accompagnato da una persona che gli avrebbe dato un passaggio in macchina. Disse che era di Bari e aveva iniziato a lavorare in un bar vicino, il che non era vero. Non si menzionano però orecchini e piercing che invece Francesco indossa regolarmente. Il mistero sulla scomparsa del giovane 31enne quindi rimane, essendosi perse le sue tracce da ormai sei giorni.