BARI - In occasione di San Valentino, il Comune di Bari promuove e patrocina “Bari Love days”, una serie di eventi pensati per celebrare l’amore in tutte le sue espressioni, senza alcuna distinzione.Il programma degli eventi, organizzato da Cube Comunicazione srl con il sostengo di diversi sponsor privati, si compone di installazioni luminose, installazioni interattive, flash mob e si completa con il reading poetico di Guido Catalano al Teatro Piccinni e con una speciale scontistica concordata dagli assessorati alle Culture e allo Sviluppo Economico con gli organizzatori di mostre e i gestori di alcune attrazioni e spazi culturali della città.“San Valentino è per noi un’occasione per valorizzare la città e i suoi luoghi culturali attraverso iniziative e promozioni speciali nei musei per favorire la partecipazione di tutti compresi i cuori solitari- commenta l’assessora alle Culture Ines Pierucci -. Per questo abbiamo scelto di animare alcuni luoghi caratteristici della città con luci d’artista e installazioni multimediali, organizzando un momento per ritrovarsi insieme e fare festa in largo Albicocca, programmando l’evento con Guido Catalano al Piccinni, e prevedendo speciali prezzi di ingresso nei musei della città e, addirittura, la gratuità nel caso della Pinacoteca e del Museo Archeologico, risultato per il quale ringrazio la Città metropolitana di Bari nella persona della consigliera delegata alla Cultura Francesca Pietroforte.Desidero, ancora, ringraziare tutte le aziende private che hanno voluto essere al fianco del Comune per lanciare un messaggio di amore e inclusione che non conosce differenze né pregiudizi e per ricordare a tutti che il rispetto e la cura di sé e dell’altro sono principi irrinunciabili per una comunità che voglia celebrare il sentimento più potente che c’è”.“Per San Valentino abbiamo voluto regalare a tutte le coppie la possibilità di vivere l’emozione della ruota panoramica concordando con il gestore un giro promozionale per la giornata degli innamorati - aggiunge l’assessora allo Sviluppo Economico Carla Palone - con l’auspicio che la nostra città porti loro fortuna e amore”.Di seguito il programma degli appuntamenti e delle offerte:· LUCI D’ARTISTA“Cuore”dal 6 al 14 febbraio, dalle ore 17 all’1 di nottepiazza del FerrareseSponsor: Maldarizzi - Maldarizzi Automotive S.p.A., Decò - Multicedi Srl, Casillo - Molino Casillo S.p.A., MVLine - MV Line S.p.A., I Buongustai - Riff srlIn una delle piazze più note della città vecchia una luminaria a forma di cuore attraversabile, un selfie corner per ispirare gli scatti dei passanti.L’installazione sarà al centro di un evento speciale, Bari Grande Amore, previsto nella giornata del 14 febbraio con la presenza di alcuni calciatori della SSC BARI che saranno a disposizione del pubblico per delle foto ricordo.“Love”dal 4 al 18 febbraio, dalle ore 17 all’1 di nottevia ArgiroSponsor: GRUPPO ESSE - Gruppo Esse srlNell’ultimo isolato di via Argiro, ad angolo con corso Vittorio Emanuele, un’installazione luminosa che compone la scritta “LOVE”.· “LOVE INSIDE”11 (ore 10.30-13.30 e 17-20),12 (ore 10.30-13.30 e 17-20), 13 (ore 16-20) e 14 febbraio (ore 10.30-13.30 e 17-20)via SparanoSponsor: GVM (Anthea Hospital srl - Santa Maria S.p.A.)All’altezza della chiesa di San Ferdinando sarà allestita una postazione con ledwall che, grazie a una telecamera (posizionata sul retro dello schermo) e a uno speciale software in grado di riconoscere il corpo umano e renderizzarlo, riproduce sullo schermo lo scheletro di chi si presta alle riprese, per ricordarci un concetto tanto semplice quanto trascurato, e cioè che sotto la pelle siamo tutti uguali.Il concept di questa speciale installazione è che l’amore è dentro ognuno di noi, non ha una definizione unica ma principi inviolabili: libertà, diritto di scelta, rispetto delle diversità. A tutti i partecipanti verrà consegnata una foto ricordo dell’esperienza digitale, ed è previsto un ulteriore omaggio: il software inviterà i soggetti ripresi dalla telecamera a mettersi in posa per una foto che sarà stampata e consegnata in tempo reale alle persone ritratte.“Credo che il concetto di amore e di prendersi cura vada oltre le etichette di genere, colore della pelle e orientamento sessuale - commenta Eleonora Sansavini, a.d. degli ospedali GVM Care & Research in Puglia -. Rispettare l’unicità di ognuno significa entrare in relazione prima con le persone poi con i pazienti, così che non si sentano solo soggetti da curare ma individui con cui stabilire un rapporto di fiducia, facendoli sentire compresi, accettati, ascoltati nei momenti di difficoltà e supportando il loro percorso di cura.Per questo sosteniamo con entusiasmo l’iniziativa Love Inside che “ci fa guardare dentro”, facendoci capire che l’amore per la nostra professione e per le persone è un elemento fondamentale per riuscire a dare a tutti il meglio di noi”.*Nel rispetto della privacy, il sistema non consente il salvataggio dei dati biometrici ed eventuali dati sensibili.· FLASH MOB DI SAN VALENTINO14 febbraio ore 20-23largo AlbicoccaSponsor: BPPB - Banca Popolare di Puglia e BasilicataUno speciale evento per San Valentino con musica, balli e karaoke nella piazza di Bari vecchia consacrata all’amore: in consolle un dj e un animatore che coinvolgeranno il pubblico.· GRAN READING DI SAN VALENTINO14 febbraio ore 21Teatro PiccinniIn collaborazione con il Teatro Pubblico PuglieseGuido Catalano, il poeta professionista vivente più famoso d’Italia, celebra la giornata del 14 febbraio con uno speciale reading a Bari.Uno spettacolo inedito e unico - un reading tratto dal meglio della produzione catalaniana con grandi cavalli di battaglia, pezzi inediti e rari ormai divenuti dei veri e propri classici del genere amoroso: versi per innamorati e per “innamoratesse”, per far innamorare e per innamorarsi.Costo dei biglietti (intero / ridotto)- poltrona platea, palchi I e II ordine centrale € 18 / € 15- posto palco I e II ordine laterale - posto palco III e IV ordine centrale € 15 / € 12- posto palco III e IV ordine laterale € 12 / € 10- loggione € 8Biglietti disponibili online al link https://bit.ly/3H2yQUZ , in tutti i punti vendita Vivaticket e al botteghino del Teatro Piccinni dal mercoledì al sabato, dalle ore 10 alle 13 e dalle ore 17 alle 20.Promozioni speciali attive al botteghino:- per chi visiti nel weekend la mostra “Real Bodies” in programma al Teatro Margherita o uno dei musei di Bari (Spazio Murat, Pinacoteca Corrado Giaquinto, Museo Archeologico di Santa Scolastica e Museo Civico) biglietto a prezzo ridotto mostrando il ticket della mostra al botteghino del Teatro Piccinni;- per chi scatti una foto o un selfie con le installazioni luminose di San Valentino posizionate in piazza Ferrarese e in via Argiro e la carichi su instagram @comune_bari biglietto a prezzo ridotto mostrando il post sullo smartphone.Il botteghino del Teatro Piccinni sarà aperto dal mercoledì al sabato, dalle ore 10 alle 13 e dalle ore 17 alle 20.· GIRA L’AMORESulla ruota panoramica in largo Giannella, per tutto il giorno di San Valentino l’ingresso in coppia sarà di 15 euro.· AMORE E CONOSCENZAMuseo Archeologico di Santa Scolastica14 febbraio - intera giornatavia Venezia 73Per celebrare l’amore e la conoscenza, nel giorno di San Valentino le coppie, comunque assortite, entreranno gratuitamente al museo dove potranno visitare l’allestimento “Oblique Magie del Tempo”, a cura della Galleria Alessandra Bonomo, con opere site-specific di Josè Angelino e di Tristano di Robilant realizzate in dialogo con i manufatti e i reperti archeologici custoditi nel museo.Pinacoteca “Corrado Giaquinto”14 febbraio - intera giornataPalazzo della Città MetropolitanaIngresso gratuito alle sale della Pinacoteca per le coppie di visitatori, comunque assortite.Museo Civico di Bari14 febbraio - intera giornatastrada Sagges 13Ingresso a prezzo ridotto (3 €) per tutti i visitatori interessati a conoscere il patrimonio del museo civico cittadino e l’arte di Tony Prayer, cui è dedicata la mostra di dipinti “Dall’oleastro alla raccolta delle olive”.“Real Bodies”14 febbraio - tutta la giornataTeatro MargheritaNella giornata dell’amore la mostra dedicata alla scoperta del corpo umano, in corso al Teatro Margherita, sarà aperta eccezionalmente fino a mezzanotte: grazie alla speciale promo Real Love, inoltre, tutte le coppie avranno la possibilità di effettuare la visita con audioguida al prezzo speciale di 30 euro.“I Love Lego”14 febbraio - intera giornataSpazio MuratLa mostra allestita a Spazio Murat propone un giorno all’insegna del gioco e del divertimento, un’esperienza per tornare bambini, incontrare tanti altri appassionati dei mattoncini più famosi al mondo, partecipare alla caccia al personaggio e, magari, trovare anche la propria anima gemella tra scenari minuziosamente riprodotti e ambienti realizzati in decine di metri quadrati con oltre mezzo milione dei mattoncini.Nella giornata del 14 febbraio tutti i cuori solitari potranno accedere alla mostra con un biglietto a prezzo ridotto di 8 euro.