SANREMO - L’operatrice olistica tarantina Barbara Maio in questa settimana sanremese sta facendo sognare tutti gli ospiti della Somnia Aura spa, la luxury spa targata Dream Massage del Grand Hotel des Anglais di Sanremo.Barbara, napoletana di nascita ma tarantina di adozione, sta riscuotendo grande successo con i suoi trattamenti.In questi giorni festivalieri ha avuto la possibilità di massaggiare molti artisti tra cui il maestro d’orchestra Gianni Testa, la bellissima ex Miss Italia Nadia Bengala, l’attrice Antonella Salvucci e i cantanti in gara i Cugini di Campagna. Ha lavorato principalmente con trattamenti viso, trattamenti cervicali, plantari e senza dubbio anche con il Dream Massage che è ormai diventato per Barbara uno dei trattamenti di punta.Ora si appresta a vivere l’ultimo giorno di festival per poi tornare nella sua Taranto dove di certo incanterà tutti i suoi clienti.Di questa esperienza sanremese racconta: ho conosciuto Stefano Serra circa un anno fa e sono rimasta incantata dal suo Dream Massage e dalla tipologia di trattamenti che proponeva. Trattamenti non solo tecnici ma ricchi di emozione e di amore, così ho deciso di conseguire il master massaggiatore del mondo dello spettacolo e dei grandi eventi e sono poi stata selezionata dal maestro Serra per arrivare qui a Sanremo dove sto vivendo un’esperienza incredibile, unica e ripetibile. Ogni giorno mi sembra di vivere una favola.Ieri abbiamo avuto una serata di gala con tutto il nostro staff e abbiamo cantato e mangiato insieme a cantanti che ho sempre seguito in televisione come Fausto Leali e i Cugini di Campagna e tanti altri artisti presenti. Ho difficoltà a credere che sia tutto vero. Ho sempre pensato che il mio fosse un lavoro bellissimo ma qui a Sanremo ho scoperto di non poterne fare a meno.Questa è una grande occasione che mi è stata data, e per me rappresenta un grande punto di partenza per la mia carriera.Aver ricevuto l’apprezzamento di artisti così importanti che hanno fatto la storia della musica italiana e dello spettacolo è fonte di grande gioia e mi fa notare come l’impegno, il sacrificio, lo studio e l’esperienza siano davvero serviti a segnare per sempre la mia strada.Ora non vedo l’ora di tornare a casa, nella mia Taranto per poter far vivere ai miei ospiti questa fantastica avventura sanremese nel massaggio più amato dei Vip: il Dream Massage.