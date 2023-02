BARI - “I capigruppo di centrodestra hanno deciso di non partecipare alla riunione dei capigruppo convocata per questa mattina. La conferenza dei capigruppo in Consiglio regionale dovrebbe dettare tempi e argomenti e il presidente del Consiglio dovrebbe essere il garante di quelle decisioni prese in modo democratico e rispettando le regole. In Puglia non è più così: l’agibilità democratica e l’azione politica di ogni consigliere regionale vengono svilite e offese nella dignità ormai da tempo per colpa di un presidente del Consiglio che, in primis o diretta da qualcun altro, ha svuotato di senso la riunione dei capigruppo. Per questo il centrodestra ha deciso di non partecipare a quella convocata per oggi". Così la nota congiunta dei consiglieri regionali dei Gruppi di centrodestra Fratelli d’Italia, Forza Italia, La Puglia Domani e Lega.“La goccia che ha fatto traboccare il vaso - prosegue la nota - è stato il teatrino di ieri, con il Consiglio regionale sospeso per un punto su cui nulla era stato detto in conferenza dei capigruppo, dove si era invece discusso e concordato l’ordine dei lavori. Quanto accaduto ieri è stato una mancanza di rispetto verso tutta l’assemblea e in particolare verso la minoranza, di cui la presidente dovrebbe farsi garante in ossequio al suo ruolo istituzionale. Ci è stato di fatto impedito di chiedere il rinvio del solo punto relativo alla nomina del segretario d’aula, che avrebbe consentito di svolgere regolarmente la seduta. La presidente non ha garantito la terzietà che la sua carica impone. La invitiamo quindi a dare senso al suo mandato e a rispettare con rigore la ritualità delle convocazioni e il regolamento del Consiglio”.