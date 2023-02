ROMA - Nata in Italia nel 1990, la Festa del Gatto si celebra ogni anno il giorno 17 Febbraio. Una data che racchiude in sé moltissimi significati: febbraio è infatti il mese del segno zodiacale dell'Acquario, ossia degli spiriti liberi ed anticonformisti, esattamente come i nostri amici felini.

Inoltre, nelle leggende popolari, è febbraio il mese dei gatti mentre il numero 17 rappresenta le loro sette vite ( 17 come 1 vita per 7 volte).

Arcaplanet organizza per la Giornata Nazionale del Gatto, nello store di Via Certosa 36 a Milano, un evento interamente dedicato a questi meravigliosi animali.

Un momento educativo e insieme ludico, dedicato al gatto e al suo benessere, al fine di creare momenti di condivisione e confronto all’interno dei negozi Arcaplanet.

In quest’ottica sono stati pensati gli appuntamenti e speech previsti nella giornata: dalle 11 alle 14 Alice Chierichetti, Veterinaria Specialista in Nutrizione Clinica del cane e del gatto, sarà a disposizione dei clienti per consigli utili.

Dalle 14 alle 17 sarà la volta di Liliana Formenti, toelettatrice professionista esperta nella cura del pelo del gatto, mentre dalle 17 alle 18 sarà possibile ascoltare e confrontarsi con l’Etologo esperto in relazione felina, Maria Bombonato in un talk insieme alle due esperte che l’hanno preceduta.

Tutti gli interventi saranno in diretta ig sui canali di Arcaplanet e gli esperti saranno a disposizione del pubblico fino alle ore 18 per dubbi, domande e consigli.

Varie anche le attività previste per la clientela: photo engagement con rilascio polaroid a tutti i clienti, gifting di calamite personalizzate e simpatici adesivi a fronte di un acquisto, oltre ad un’offerta promozionale dedicata ed un imperdibile concorso.

Dal 17 al al 26 Febbraio- infatti- acquistando in uno degli oltre 500 pet Store Arcaplanet e caricando lo scontrino in Direct Message su instagram, potrai scoprire subito se hai un vinto un ciondolo d’argento Raspini interamente realizzato a mano.. ovviamente a forma di gatto!

Saranno coinvolti e amplificheranno a livello social la giornata nel pet store gli influencer Federico Santaiti & Giulia Palombini.