Lecce, al via la realizzazione di un marciapiede ciclopedonale davanti al Campo Montefusco

LECCE - Sono iniziati questa mattina, in via Giammatteo, i lavori di realizzazione di un marciapiede ciclopedonale che sostituirà la bike line attualmente presente, dall'incrocio con via Mincio fino all'ingresso del Campo Montefusco.Questo intervento – predisposto dal Settore Mobilità – permetterà di raggiungere l'area sportiva sia a piedi sia in bici senza correre rischi e rientra come variante fra gli interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza delle piste ciclabili e pedonali, nel caso specifico per ragioni di “impellente necessità”.«La realizzazione di questo marciapiede ciclopedonale – dichiara l'assessore alla Mobilità sostenibile Marco De Matteis – ci consente di garantire la sicurezza degli utenti del Campo Montefusco, che lo raggiungono a piedi o in bicicletta, troppo spesso costretti a passare dalla carreggiata stradale per via della sosta selvaggia delle auto sulla bike line. Nello stesso tempo, con questo intervento permettiamo ai ciclisti di andare in sicurezza dal Campo Montefusco fino ai tribunale, alle sedi universitarie e, in sostanza, all'accesso al centro storico perchè il marciapiede ciclopedonale si collega con la pista ciclabile esistente di Santa Rosa. I lavori dureranno circa due mesi e, al netto di qualche fisiologico disagio, ci permetteranno anche di portare maggiore ordine nell'area antistante l'ingresso del parco».