MILANO - L'ex premier Silvio Berlusconi è stato assolto dall'accusa di corruzione in atti giudiziari nel processo Ruby ter "perchè il fatto non sussiste".I 29 imputati del processo milanese nel caso Ruby ter sono stati tutti assolti, alcuni assolti con prescrizione per cariche minori.Oltre a Silvio Berlusconi, le assoluzioni, sempre con la formula "perché il fatto non sussiste", hanno riguardato tra gli altri Karima el Mahroug e i 20 giovani ex ospiti delle serate di Arcore.Con la disposizione letta dai giudici Tremolada-Gallina-Pucci della settima penale di Milano, dopo poco più di due ore in camera di consiglio e oltre 6 anni di processo, sono crollate le accuse di corruzione in atti giudiziari e falsa testimonianza. Accuse annullate per Berlusconi, accusato di corruzione e per il quale la Procura aveva chiesto 6 anni di reclusione e oltre 10 milioni di euro di confisca, e per gran parte degli altri 28 imputati, tra cui, tra gli altri, Karima, il cosiddetto 'ex Olgettine', una ventina in tutto, l'ex avvocato di Ruby, l'avvocato Luca Giuliante, e Luca Risso, l'ex compagna della giovane marocchina imputato di riciclaggio. Tutti assolti dalle accuse, ha stabilito la Corte, "perché il fatto non sussiste".