KIEV - Un raid russo questa mattina presto ha colpito un'infrastruttura critica nella regione di Lviv, nell'Ucraina occidentale, ha detto a Telegram il governatore Maksym Kozytskyi, aggiungendo che non ci sono state vittime e che il fuoco sviluppatosi con il bombardamento è stato spento. Le sirene aeree hanno suonato nelle città di tutto il paese.La NATO aumenterà la produzione di munizioni per sostenere lo sforzo bellico dell'Ucraina. Lo ha detto Stoltenberg, che oggi visitera' la Turchia. Von der Leyen annuncia un nuovo pacchetto di sanzioni Ue contro Mosca per 11 miliardi. Secondo il Financial Times, "i russi stanno ammassando aerei da combattimento ed elicotteri al confine per sostenere la nuova offensiva di terra" contro l'Ucraina. L'Occidente sta raggiungendo "il punto di non ritorno", minaccia Lavrov.