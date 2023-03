Dixson ha avuto una percentuale nelle conclusioni da due punti del 45,5% e da tre punti del 12,5% a partita. L’ Happy Casa Brindisi lo aveva acquistato il 7 Agosto 2022 dal Monthey, una squadra di Serie A di basket della Svizzera. Presto Marino e il direttore sportivo dei brindisini Simone Giofrè dovranno decidere se sostituire Dixson con un nuovo giocatore o no.

In A/1 di basket maschile nell’ Happy Casa Brindisi l’americano Dikembe Dixson 26 anni ha rescisso il contratto. Lo ha comunicato il presidente della squadra pugliese Fernando Marino. Il contratto sarebbe scaduto il 30 Giugno 2023. In questo campionato Dixson ha giocato 8 partite con i pugliesi. Ha realizzato 18 punti in 69 minuti di gare disputate.