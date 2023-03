BARI - “Esprimo soddisfazione per l’acquisizione oggi in Conferenza unificata del parere sul Dl Pnrr, nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune. Si tratta di un evidente successo del nostro ministro per gli Affari Europei, Raffaele Fitto, oggetto recentemente di strumentali attacchi da parte del presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, il quale ha fatto da sponda al suo collega campano De Luca che ha definito Fitto ‘traditore del Sud’. I risultati conseguiti dal governo Meloni e dai suoi ministri, ancora una volta, smentiscono profeti di sventura”. Lo dichiara il senatore Ignazio Zullo, capogruppo di Fratelli d’Italia in commissione Lavoro e Sanità.