CDV - Il Papa ha riposato bene durante la notte. Il quadro clinico è in progressivo miglioramento e prosegue le cure programmate. Ad informarlo una dichiarazione del direttore della sala stampa del Vaticano, Matteo Bruni. "Questa mattina dopo aver fatto colazione, ha letto alcuni quotidiani ed ha ripreso il lavoro. Prima del pranzo si è recato nella Cappellina dell'appartamento privato, dove si è raccolto in preghiera ed ha ricevuto l'eucarestia".Il Papa è stato ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma per curare "un'infezione respiratoria", come riferito dalla Sala stampa Vaticana. Francesco è arrivato nel primo pomeriggio di mercoledì in ospedale in ambulanza dopo un malore e ha trascorso una notte tranquilla. Una Tac toracica ed esami relativi alla saturazione dell'ossigeno nel sangue, a quanto si è saputo, hanno escluso problemi gravi. Secondo i medici, la salute di Francesco "non desta preoccupazione".Il presidente americano Joe Biden si è detto preoccupato per la salute di Papa Francesco, definendolo "un caro amico". Lo riferiscono alcuni media internazionali, tra cui Sky News. Mattarella: "Auguri più affettuosi a Papa Francesco".