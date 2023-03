BARI - Attimi di commozione oggi pomeriggio, nella chiesa di Santa Fara a Bari, per i funerali di Saverio Loiacono, il 23enne morto per arresto cardiaco nel ristorante di famiglia a Triggiano. Parenti, amici e conoscenti hanno dato l'ultimo saluto al giovane videomaker e dj.All'esterno della chiesa è stato inoltre allestito uno schermo gigante per consentire a tutti di partecipare alla cerimonia funebre.