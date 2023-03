BARI - Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha partecipato questa mattina all’inaugurazione dell’anno giudiziario 2023 della Corte dei Conti della Puglia.La delegazione della Regione era formata, oltre che dal presidente Emiliano, dalla presidente del Consiglio regionale Loredana Capone, dal vicepresidente della Giunta e assessore al Bilancio Raffaele Piemontese e dall’assessore alla Sanità Rocco Palese.Dopo aver ascoltato la relazione del presidente della sezione giurisdizionale regionale Francesco Paolo Romanelli, del procuratore regionale Carlo Alberto Manfredi Selvaggi e degli altri rappresentanti delle istituzioni giudiziarie presenti, il presidente Emiliano ha dichiarato: “Oggi la Corte dei Conti inaugura il suo anno giudiziario. Ringrazio i magistrati delle sezioni giurisdizionali di controllo per il lavoro che svolgono e per il controllo di legalità che viene così assicurato. Ma ringrazio anche quelle migliaia e migliaia di amministratori, impiegati, dirigenti, funzionari perbene della pubblica amministrazione che non danno lavoro alla Corte dei Conti, ma anzi consentono al nostro Paese di funzionare: sono quelli che rischiano di più. Bisogna essere molto attenti nei loro confronti: quando una persona ha invece fatto una scelta criminale o illegale non rischia niente: ha messo in conto il rischio di essere beccato. Ma le persone perbene invece hanno bisogno del giudice specializzato che riesca a distinguere nella loro condotta ciò che è buono da ciò che è cattivo. Per questo ringrazio ancora tutti i sindaci, tutti i dirigenti pubblici, tutte le persone perbene che fanno in modo che la Puglia cresca anche dal punto di vista della pubblica amministrazione”..Per il vicepresidente Raffaele Piemontese “il bilancio della Regione Puglia è un bilancio sano e in salute, anche grazie alla collaborazione istituzionale con la Corte dei Conti, con cui i nostri uffici s’interfacciano e della quale rispettiamo le direttive e le indicazioni. Questo è certificato da un’agenzia internazionale di rating, Moody’s: siamo riusciti a coprire tutte le spese, con un bilancio autonomo che è sano dà impulso all’economia della Puglia”.