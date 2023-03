BARI - Saranno premiati domani a Bologna insieme ad altri 68 comuni virtuosi, vincitori dell’edizione 2023 organizzata dalla Onlus Plastic Free e che premia le amministrazioni comunali che si sono distinte nel corretto recupero e riutilizzo dei rifiuti, nella sostenibilità ambientale e nella promozione dell’economia circolare. I comuni pugliesi che si sono aggiudicati il premio sono Castro, in provincia di Lecce, Acquaviva delle fonti, in provincia di Bari, e Mottola, in provincia di Taranto.“Siamo orgogliosi di questo premio e un ringraziamento va ai sindaci di queste amministrazioni comunali, esempi virtuosi dalle nostra Regione. È la prova che quando all’interno dei Comuni viene applicata correttamente la gestione dei rifiuti, nell’ottica di una economia circolare come prevede il piano della Regione Puglia, i risultati sono esemplari - sono le parole di Anna Grazia Maraschio, assessora all'ambiente della Regione Puglia, che prosegue - il piano mira proprio alla riduzione della produzione pro-capite dei rifiuti, all’aumento delle percentuali di raccolta differenziata, al riuso e al recupero di materia e quindi alla drastica riduzione degli scarti da avviare a smaltimento in discarica. L’inquinamento da plastica è inoltre una minaccia serissima per il pianeta, l’umanità e tutte le forme di vita presenti. Ridurre la produzione di questo rifiuto è determinante per la realizzazione di un ambiente salubre”.In un periodo di grande attenzione verso l’ambiente, il riconoscimento a Comune Plastic Free è un’idea dell’omonima associazione e ha l’obiettivo di avvicinare le istituzioni alle tematiche ambientali. I criteri di valutazione si sono basati su 5 pilastri fondamentali: lotta contro gli abbandoni illeciti; sensibilizzazione del territorio; collaborazione con l’associazione Plastic Free; gestione dei rifiuti urbani; attività virtuose dell’ente.Un comitato interno della onlus, grazie ad una scheda di valutazione composta da 22 punti, ha valutato oltre 360 Comuni scegliendo i più virtuosi per la premiazione 2023.