BARI - “I consiglieri di centrodestra arrivano tardi: già nella giornata di ieri ho diramato una circolare con cui ho revocato la disposizione dirigenziale che estendeva alle strutture private accreditate il limite di 70 anni di età per i direttori sanitari. In Puglia fino al 30 settembre 2023, non cambierà nulla, in attesa di ricevere indirizzi più chiari dal Governo: contestualmente alla circolare, ho infatti inviato al Ministero della Salute una specifica richiesta di parere su questa questione che è molto controversa e non riguarda solo la nostra regione. Personalmente ho anche espresso al Ministero il mio parere e l’indirizzo della Regione, dicendo che vista l’attuale carenza di medici, il limite dei 70 anni può e deve essere superato, anche in via straordinaria. Mi auguro che il Governo Meloni la pensi come noi e che dia parere positivo. In questo caso sarò il primo a battergli le mani”. E’ quanto afferma in una nota l’assessore alla Salute della Regione Puglia, Rocco Palese.