BARI - Si tratta di Nicola Lamacchia, 53 anni di Adelfia, il centauro morto ieri sulla strada provinciale che collega Adelfia a Rutigliano in tragico scontro con un'auto. Secondo una prima ricostruzione dell'incidente, l'uomo sarebbe morto in un terribile scontro frontale con un'auto, mentre rientrava in corsia dopo il sorpasso. Gli operatori del 118 non hanno potuto fare nulla per salvare il 53enne, che sarebbe morto sul colpo.Ad intervenire sul posto i Carabinieri e Polizia Locale. L'urto con l'auto arrivata in senso contrario è stato così violento da scaraventare l'uomo in campagna, facendo incastrare la sua moto su un vigneto.