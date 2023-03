Nella ventiquattresima giornata l’ Happy Casa Brindisi giocherà Domenica 2 Aprile alle 16 con il Tortona fuori casa.

Nella ventitreesima giornata di A/1 di basket maschile l’Happy Casa Brindisi vince 107-84 sul Treviso al “Pala Pentassuglia”. Nel primo quarto Ellis, 7-2 per i veneti. Iroegbu, 18-12. Bowman tiene in gara i pugliesi, ma 21-20 per i veneti. Di nuovo Bowman, il Brindisi prevale 22-21. Secondo quarto, ancora Bowman 24-21 per i pugliesi. Bayehe, 30-27. Mezzanotte, 32-29. Tripla di Harrison D’Angelo, 42-31. Burnell, il Brindisi si impone di nuovo 52-37.Terzo quarto, Sotokas tiene in partita i veneti, però 52-40 per i pugliesi. Perkins, 57- 40. Reed, 60-42. Di nuovo Reed, 67-51. Perkins, 70-53. Lamb e Mascolo, il Brindisi trionfa 81-67. Quarto quarto, Harrison D’Angelo preciso nei tiri liberi 83-57 per i pugliesi. Mezzanotte, 87-60. Riismaa, 90-62. Di nuovo Riismaa, 96-72. Bowman, 100-79. Reed, l’ Happy Casa Brindisi vince questo quarto e 107-84 tutta la partita. Migliori marcatori, nei pugliesi Perkins 16 punti e Bowman 15. Nel Treviso Sotokas 17 punti e Iroegbu 13.