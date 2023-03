LECCE - Resta in carcere Nicola Scupola, il 70enne di Specchia arrestato sabato sera per l'omicidio del fratello Vincenzo, il cadavere del 79enne ritrovato in una vasca di raccolta dell'acqua piovana all'interno di un'azienda agricola privata. Il fermo disposto dal pm è stato infatti convalidato dal gip.Durante l'udienza di convalida, il 70enne ha ribadito di essersi difeso dal fratello, colpito con un bastone e un sasso, e di aver lasciato il corpo a lato della cisterna dopo averlo trascinato. Non si spiega però come l'anziano ci sia finito dentro. I primi rilievi dell'autopsia hanno rivelato più di una decina di lesioni sul volto e sulla testa della vittima.