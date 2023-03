Lorenzo Musetti perde 6-4 6-4 con il ceco Jiri Lehecka. L’argentino Francisco Cerundolo vince 6-4 6-4 con l’altro americano Aleksandar Kovacevic. L’americano Christopher Eubanks supera 3-6 6-4 6-2 il croato Borna Coric. Il cileno Cristian Garin si impone 7-6 6-3 con l’altro argentino Sebastian Baez. Il russo Daniil Medvedev vince 6-1 6-2 con lo spagnolo Roberto Carballes Baena.





Tra le donne nel terzo turno la lettone Jelena Ostapenko vince 6-2 4-6 6- 3 con la brasiliana Beatriz Haddad Maia. La cinese Oinwen Zheng prevale 5-7 7-6 6-3 con la russa Ludmila Samsonova. L’altra russa Anastasia Potapova supera 6-7 7-5 6-2 l’americana Cori Gauff. L’altra americana Jessica Pegula si impone 6-1 7-6 con l’americana Danielle Collins.

Nel terzo turno del torneo Master 1000 ATP di Miami in Florida negli Stati Uniti d’America di tennis Jannik Sinner vince 6-3 6-4 con il bulgaro Grigor Dimitrov e si qualifica per gli ottavi di finale. Nel secondo turno Lorenzo Sonego vince 4-6 6-3 6-2 con il britannico Daniel Evans e si qualifica per il terzo turno. Matteo Berrettini eliminato 7-6 7-6 dall’americano Mackenzie Mc Donald.