BARI - La scritta No vax "Caldarola, non uccisa da un malore ma dal vaccino", con bomboletta spray rossa, è comparsa nella notte tra il 17 e il 18 aprile sulla facciata dell'Istituto De Nittis-Pascali di Bari dove è tragicamente deceduta l'insegnante 66enne Mariangela Caldarola. “Una totale mancanza di rispetto in un momento di dolore assoluto per tutta la comunità scolastica” ha evidenziato la preside Santa Ciriello.Sotto choc colleghi e alunni per la tragedia che li ha colpiti lo scorso 13 aprile. E' stata la stessa preside dell'istituto barese a denunciare l'accaduto. Ad intervenire sul posto i Carabinieri e la Polizia scientifica per i rilievi.