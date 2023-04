BARLETTA (BT) - Sabato 22 aprile al Paladisfida “Mario Borgia” di Barletta si è disputata la ventiseiesima e ultima giornata del campionato di C1 che ha visto confrontarsi il Barletta Calcio a 5 contro il Cus Bari, che vincendo per 1-2 ha ottenuto la salvezza, nella serie che li ha visti giocare quest’anno per la prima volta, evitando la gara di playout che si disputerà tra terzultima e penultima.La vittoria è arrivata grazie a due reti siglate dai due laterali cussini Vincenzo Gigante e Francesco Sicilia a termine di una partita comunque sofferta e combattuta così come è avvenuto per quasi la totalità delle gare della stagione.“È stata un’annata complessa e particolare – ha spiegato il direttore sportivo della sezione Calcio a 5 del Cus Bari, Antonio Servadio – nella quale abbiamo pagato lo scotto del primo anno in una serie maggiore. L’inesperienza e la non consapevolezza del livello atletico della C1 ci ha penalizzato, oltre a un calendario molto difficile, che ha messo in difficoltà a livello mentale la squadra. Detto questo abbiamo raggiunto il nostro obiettivo. I ragazzi sono stati bravi a crederci fino alla fine”.Il campionato del Cus Bari è stato infatti altalenante. Con gli stessi giocatori che hanno vinto il campionato di C2 lo scorso anno, con l’aggiunta di un solo rinforzo, all’inizio della stagione la squadra è partita bene, guadagnando dei punti importanti utili al morale dei giocatori. Poi una serie di gare con squadre preparate e ben organizzate, il cui obiettivo era la testa della classifica, ha fatto scendere la squadra barese sia in classifica che in concentrazione. Ai 14 punti ottenuti nel girone di andata sono seguiti 13 in quello di ritorno, portando la squadra a giocarsi il tutto per tutto nell’ultima gara.“Finalmente questa stagione è finita – ha dichiarato l’allenatore biancorosso Claudio Catinella – e possiamo festeggiare. È stata difficile ma tuttavia abbiamo fatto esperienza e ad ogni modo, il bilancio è positivo perché, sebbene abbiamo sudato, siamo riusciti a rimanere la C1 e di questo siamo molto felici e sodisfatti”.Osservando la classifica il campionato, vinto dal Football Latiano, è stato spaccato in due, con 8 squadre impegnate nella parte alta della classifica e le atre invece in quella bassa. Vincendo contro il Barletta Calcio A 5 il Cus Bari ha costretto gli Azzurri Conversano, giunti a 27 punti come la squadra barese (sopra per differenza reti) a giocare i playoff contro i barlettani penultimi a 20 punti. Niente da fare per la Futsal Monte Sant’Angelo che con 19 punti retrocede direttamente in C2.