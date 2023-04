CONVERSANO (BA) - E’ iniziato il conto alla rovescia. Fra pochissimi giorni avrà inizio il CONVERSANO MUSIC FESTIVAL – CMF che promette grandi numeri per la sua terza edizione. E le attività ricettive del territorio rispondono registrando il “tutto esaurito” dal 29 aprile al 1 maggio. Un programma ricchissimo in appena tre giorni di evento, artisti nazionali che chiuderanno ogni giornata con un concerto gratuito (CLEMENTINO, ROBERTO FERRARI da RADIO DEEJAY e APRES LA CLASSE), e partnership d’eccellenza come quella con LUCA PITTERI, vocal coach noto al pubblico televisivo per essere stato uno dei primi e fra più amati maestri della scuola televisiva di Amici. Sarà proprio PITTERI a presiedere la Giuria Tecnica che valuterà i cantanti e le band partecipanti al Contest del CMF.Inoltre, si conferma per questa edizione la partnership con ROMAN FROZ, Campione di Breakdance Red Bull BD One, che guiderà la Battle School Conversano. E per questa terza edizione del CMF anche il Writers Fest Conversano.Queste le date da mettere subito in agenda: 29, 30 aprile e 1 maggio in piazza Castello (dalle ore 16.30 le esibizioni del Contest e dalle ore 21.30 i grandi eventi). Tre giorni per far ballare e cantare migliaia di persone in piazza Castello, nel cuore di Conversano, la suggestiva Città dei Conti.L’Associazione SensAzioni del Sud guidata dalla Presidente Mariangela Sibilia e dal vice Nicola Filipponio, punta quindi sempre più in alto.“Siamo molto soddisfatti del programma messo in piedi per il 2023, – commenta Gabriele Corianò che, con Vito Di Leo, firma la Direzione Artistica del CMF – grazie a partnership di rilievo siamo pronti a presentare un’edizione che segna il salto di qualità. Ci supportano, per esempio, Bauxite 3H, una casa di produzione molto importante, e l’agenzia di produzione musicale Mast che ci permetterà di dare un premio speciale durante il Contest (una borsa di studio del valore di 2 mila euro) consegnato direttamente da Luca Pitteri, vocal coach, maestro di musica, direttore d’orchestra e di coro gospel e che nella sua esperienza ha anche partecipato come maestro alla scuola televisiva di Maria de Filippi”.Il Direttore Artistico sottolinea, inoltre, il valore del Contest con ben 27 artisti emergenti di cui la metà anche con importanti esperienze alle spalle (da Sanremo Rock a Rock Targato Italia) e degli artisti di punta, headline delle serate. Dopo Ermal Meta e Sud Sound System, ospiti – fra gli altri – delle passate edizioni, nel 2023 i protagonisti sul grande palco del CMF saranno:- il 29 aprile CLEMENTINO, uno dei rapper italiani più importanti del momento; - il 30 aprile ROBERTO FERRARI, da 30 anni volto di Radio Deejay, conduttore di “Ciao Belli”, che sarà a Conversano al timone di un grande dj set in piazza; - il 1 Maggio, per festeggiare i lavoratori, il concerto di APRES LA CLASSE, la band salentina che ha firmato negli anni tanti brani di successo, come “Mamma l’Italiani”, pronti a scatenare il pubblico di piazza Castello.I concerti e il DJ Set, tutti gratuiti, hanno già raccolto entusiasmo e consensi a giudicare dai dati registrati dai B&B locali. Conversano, che offre già numerose bellezze artistiche e culturali, nel prossimo week-end, con i concerti gratuiti del CMF, farà il pieno di visitatori. “Questo dato – sottolineano gli organizzatori del CMF - pone in evidenza il valore di queste iniziative artistiche e di intrattenimento per l’indotto del territorio”.